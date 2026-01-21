«50 оттенков фекалий»: худшую экранизацию Стругацких не спас даже Ярмольник (хотя старался 14 лет)

Если существует определение «худшая экранизация в истории», то «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего— безусловный претендент. Фильм по мотивам повести братьев Стругацких превратился в трёхчасовое (177 минут!) изощрённое издевательство над её духом, смыслом и персонажами, упакованное в безупречно снятый, но абсолютно бессмысленный поток физиологического отвращения.

Сходства и расхождения

Сходство с книгой начинается и заканчивается именами: Арканар, дон Румата, барон Пампа. На этом связь обрывается. Вместо философской притчи о столкновении просвещения с дикостью, о мучительной роли наблюдателя в мире насилия, зрителю предлагают поток грязи.

Камера с болезненным упорством изучает всевозможные выделения человеческого и животного тела: экскременты, рвоту, кровь, гной, мочу. Трупы с вываленными кишками, утопленники в выгребных ямах, изнасилованные до смерти — всё это Герман показывает особо детально.

«50 оттенков фекалий», — пишут рецензенты о мерзкой экранизации культового романа.

Что испортили

Весь арканарский мир, который у Стругацких был сложным и страшным именно из-за своей человеческой, узнаваемой жестокости, здесь населён каикатурными уродами и дегенератами. В них нет конфликта и намёка на «искру разума», которую пытались сохранить земляне.

Да и сами земляне — дон Румата и его команда — выглядят такими же затравленными, грязными и потерянными, как и все вокруг. Вместо благородного, страдающего рыцаря знания перед нами мелькает ещё один замученный безумец в грязи, сыгранный Ярмольником.

К слову, сам актер до сих пор считает роль одной из самых сложных в карьере, работа над ней заняла у него порядка 14 лет.

«То, что было трудно, уже забылось. Так много лет... Человек такое животное, привыкает ко всему. На самом деле я сожалею, что работа над картиной закончилась, потому что мне уже не важен был результат, а важно было работать над фильмом», — признавался артист.

Самое страшное, что за безупречной чёрно-белой операторской работой, за каждым выверенным кадром, не стоит ровным счётом ничего, кроме демонстративного презрения к исходному материалу и, потока грязи и прочих нечистот.

