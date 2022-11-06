50-летняя Назира восхищала красотой в «Клоне»: посмотрите на нее теперь

Элиане Джардини стала мировой звездой благодаря сериалу «Клон». Зрители во всех странах с любопытством следили за историей жизни ее героини Назиры и сопереживали ей. Как оказалось, после триумфального успеха артистка не оставила любимую профессию и продолжила покорять телевизионный Олимп.

Так, закончив работу в знаменитому сериале, Джардини еще не раз оказывалась на съемочной площадке. Зрители могли ее увидеть в «Америке», «Дорогах Индии» и, например, в «Любви к жизни». Однако эти проекты не оказывались настолько популярными, поэтому известны преимущественно в странах Латинской Америки.

Не так давно артистка отметила 70-й юбилей. Она все еще блистает в сериалах, пишет сценарии и занимается продюсированием. О своей жизни она рассказывает в социальных сетях, где делится и профессиональными успехами, и историями семьи.

Армия поклонников Элиане с годами только увеличивается. Как отмечают фанаты, прошедшие годы с выхода «Клона» сказались на внешности любимой Назиры, но в ней все же можно узнать жизнерадостную экранную сестру Мохаммеда и Саида, пытающуюся устроить свою личную жизнь.