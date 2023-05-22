50-летняя модель оголилась на публику: ей позавидует каждая (честное фото)

Для настоящих супермоделей карьера не заканчивается даже в 50 лет. И Хайди Клум является прекрасным подтверждением этих слов. Немецкая модель в таком зрелом возрасте выглядит сногсшибательно.

Красавица не стесняется делиться в личном блоге откровенными снимками, которые всегда будоражат ее подписчиков. И недавно она вновь опубликовала пикантное фото. Блондинка, похоже, совсем забыла про верх от купальника, но это не помешало ей раскованно позировать перед камерой. А из одежды на модели были лишь коричневые стринги.

Такой стройной фигуре мамы четверых детей можно лишь позавидовать. Однако, в отличие от других звезд мира моды, Хайди не привыкла мучить себя изнурительными диетами. Она предпочитает правильно питаться и любит готовить дома, поэтому всегда знает, что находится у нее в тарелке. К тому же модель не сторонница того, чтобы истязать свое тело тяжелыми тренировками. Благодаря этому красавица всегда выглядит счастливой и при этом здоровой.