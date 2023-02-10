50-летней жене под стать: народ пришел в ужас от красавчика с дредами из Tokio Hotel (фото)

С февраля 2019 года Том Каулитц, известный как гитарист немецкой группы Tokio Hotel, женат на модели Хайди Клум. Звезды остаются одной из самых ярких пар шоу-бизнеса, несмотря на большую разницу в возрасте.

Если музыканту 33 года, то его возлюбленная в этом году отметит 50-летний юбилей. К слову, Хайди по-прежнему любит эпатировать публику дерзкими нарядами, благодаря которым демонстрирует свою фигуру во всей красе. Каулитцу же с этим остается только смириться.

Не так давно супруги засветились вместе на одном из светских мероприятий — этот выход в свет произвел настоящий фурор. Клум в очередной раз не отличилась скромностью и надела платье с экстремально глубоким декольте. Однако поклонники пришли в ужас не только от этого, но и от вида Тома.

От красавчика с дредами из Tokio Hotel не осталось и следа — сегодня молодой музыкант выглядит под стать своей уже немолодой жене. Каулитц носит густую бороду и волосы до плеч, из-за чего кажется гораздо старше своего возраста. К тому же он облачился в классический брючный костюм, чем накинул себе еще пару лет.