50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино

20 сентября 2025 14:15
Самое время пересмотреть классику.  

Пятьдесят лет назад в американский прокат вышел «Собачий полдень» — фильм, который до сих пор нельзя спокойно смотреть. История бруклинского неудачника, решившего ограбить банк ради любви, превратилась в хронику того, как один человек способен обнажить язвы целого общества. Сидни Люмет снял не просто криминальную драму — он зафиксировал 1975-й на пленке.

История горе-ограбления

22 августа 1972 года ветеран Вьетнама Джон Войтович ворвался в отделение Chase Manhattan. План был смешной — забрать пару сотен тысяч, но в кассах оказалось лишь 29 тысяч. Один подельник сбежал, второй запаниковал, и всё превратилось в фарс с заложниками, журналистами и ФБР.

На глазах у всей страны этот жалкий налётчик вдруг начал вести себя как трибун. Он кормил заложников пиццей, выкрикивал в толпу «Аттика! Аттика!» и обнажал перед камерами всю абсурдность системы, где преступник звучал искреннее, чем полицейские.

Как создавали легенду

Сценарист Фрэнк Пирсон превратил этот хаос в основу для фильма. Люмет, мастер историй про людей, которых система перемалывает в пыль, взялся за постановку. И главное оружие картины — глаза Аль Пачино.

В них металась пустота, страх и странная решимость. Его Сонни Вортцик был не гангстером, а человеком, который хотел сделать хоть что-то ради любимой, а по итогу сделал самое глупое. Пачино играл не героя, а потерянного человека, и именно это сделало его игру великой.

Люмет отказался от музыки, доверив атмосферу городу: шум улиц, крики толпы, переговоры с ФБР — всё складывалось в симфонию хаоса. И зрители чувствовали, что реальность и кино сливаются в одно. «Собачий полдень» оказался фильмом о свободе, которая всегда оказывается дороже, чем деньги из банковской кассы, отмечает Villagevoice.

Сегодня его можно читать как трагикомедию, политический манифест или документальную драму. Но в любом жанре «Собачий полдень» остаётся фильмом, где неудачник становится зеркалом общества. Люмет показал, что иногда преступление — это не попытка обогащения, а отчаянный крик о помощи.

Фото: Кадр из фильма «Собачий полдень» (1975)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
