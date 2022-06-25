50 кг за полгода: Утяшева выяснила секрет невероятного похудения

Ляйсан Утяшева побеседовала с известным российским диетологом Алексеем Ковальковым. Спортсменка с удивлением узнала, что ему в прошлом удалось сбросить 50 килограммов всего за шесть месяцев, и выведала секрет такого успешного похудения.

По словам Ковалькова, никаких секретов и тайных методик нет, все просто: нужно привить себе любовь к физкультуре, устранить сбои в гормональной системе и отказаться от ряда продуктов.

«Систематически нельзя есть сахар и все, что его содержит, картофель, белый шлифованный рис, хлеб (особенно белый, рафинированный), мед и пиво», — перечислил диетолог в шоу «Дерзкая готовка ».

Ляйсан отметила, что список ее не удивил, ведь все эти продукты ей запрещали в бытность гимнасткой. Ковальков же подчеркнул, что употреблять их нельзя только на постоянной основе, но иногда себе можно позволить все, даже на диете.