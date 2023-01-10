5 знаков зодиака, которые часто подвергаются унынию и депрессиям

Грусть, раздражение, уныние - каждому человеку в той или иной мере знакомы эти чувства. Однако если они буквально преследуют нас, сопровождают по жизни, это повод задуматься, не пора ли обратиться за помощью к специалисту. Ведь зачастую тоска и плохое настроение являются “тревожными звоночками”, свидетельствующими о наличии у человека депрессии. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые наиболее часто подвержены этой проблеме.

Овен

Невероятно, но факт: представители огненного знака, которые на вид - кремень, очень остро переживают неудачи и равнодушие окружающих. Овну жизненно необходимо, чтобы окружающие как можно чаще интересовались его делами, а если этого не происходит, он начинает чахнуть и страдать.

Важно вовремя заметить это и приободрить его, иначе Овен может погрузиться в депрессию.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, подвержены влиянию негативных эмоций. Они постоянно переживают по пустякам, подолгу прокручивают в голове неприятные моменты и размышляют над тем, как стоило поступить в той или иной ситуации. Сильнее всего представителей водного знака ранит предательство. Измены близких способны надолго выбить Раков из колеи и сделать их несчастными.

Дева

Вообще, Девы отличаются стойким и сильным характером. Они не позволяют себе грустить и горевать открыто, поэтому многие считают их излишне суровыми и даже бессердечными. Однако мало кто догадывается о том, что на самом деле душа уроженцев этого знака болит так же сильно, как у всех остальных, а под железными доспехами скрывается нежное сердце.

Когда чаша терпения Девы переполнится, их ранит любая мелочь.

Скорпион

Так же, как и Девы, представители водного знака предпочитают скрывать свои истинные чувства от посторонних. Скорпион - слишком гордый знак, чтобы демонстрировать на людях свои слабости. Однако время от времени ему все равно необходимо кому-нибудь выговориться. Для этого Скорпион скорее уж предпочтет психолога или случайного попутчика, но может открыться и перед другом.

Водолей

Водолеи - натуры творческие и подверженные депрессии. Они очень остро воспринимают свои неудачи, могут надолго закрыться и погрузиться в меланхолию из-за того, что не удалось воплотить в жизнь какой-то свой замысел.