5 верных признаков того, что вас защищает ангел-хранитель: испытайте себя

Считается, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель - дух, который бережет своего подопечного от всяческих бед и невзгод. Кто-то относится к этой идее скептически, однако эксперты советуют отбросить в сторону сомнения и обратить внимание на знаки, которые посылают нам высшие силы. Специалисты перечислили пять признаков того, что вы находитесь под покровительством доброго духа - быть может, вы сталкивались по меньшей мере с несколькими из них.

У вас возникает ощущение, что вы не одни

Считается, что если человек находится в одиночестве, но у него вовсе не возникает ощущения, что он один, это верный признак присутствия ангела-хранителя. Это вовсе не пугающее, а приятное ощущение, приносящее комфорт и покой.

Оно свидетельствует о том, что вы находитесь под покровительством высших сил и они надежно заботятся о вашей безопасности.

Вам часто попадаются на глаза одни и те же числа

Высшие силы имеют обыкновение посылать своим избранникам какие-либо знаки. Одно из самых распространенных свидетельств того, что мироздание на вашей стороне - повторяющиеся цифры и числа, которые играют какую-то роль в вашей судьбе. Номер счастливого билета на экзамене, дата рождения любимого человека, выигрышная комбинация в лотерее - если тут и там вы видите совпадения цифр, это неспроста.

Вы видите силуэты в облаках

Небеса недаром считают местом обитания высших сил. Если вы имеете привычку смотреть в небо, рассматривать узоры облаков и если вы находите в них силуэты, отчетливо похожие на ангельские - например, с крыльями или в просторных одеждах - это знак, который был послан именно вам.

Вполне возможно, что таким образом ангел-хранитель пытается о чем-то предупредить.

На вас садятся бабочки

Крылатые создания во многих культурах считаются посланниками из других миров. Если бабочки регулярно садятся на вас, как будто бы доверяют, это может означать присутствие поблизости ангела-хранителя. Таким образом он пытается дать какой-то знак или просто напоминает о том, что вы находитесь под его покровительством и все будет хорошо.

В ночном небе вы видите падающие звезды

О том, что к небесам есть особое отношение, мы уже упоминали выше. Помимо силуэтов в облаках, высшие силы могут посылать знаки с помощью падающих звезд.