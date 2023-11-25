5 странных традиций, из-за которых вам не захочется отмечать Рождество с королевской семьей

Новогодние праздники — традиционное время застолий и обмена подарками. Люди проводят эти зимние дни в окружении друзей и семьи. Если в России особенно ценится Новый год, то за рубежом в основном отмечают именно Рождество. На Западе с этим праздником связано множество разнообразных традиций.

Но некоторые из них кажутся на редкость странными. А ведь их придерживаются и в британской королевской семье.

Близкие к монарху люди собираются в этот вечер за большим праздничным столом. Вот только места для детей там нет. Маленькие принцы и принцессы обедают в отдельной комнате. Считается, что сидеть рядом со взрослыми они смогут тогда, когда освоят искусство вежливой беседы.

Кроме того, в Рождество в Букингемском дворце никогда не играют в «Монополию». Этот запрет наложила еще покойная королева Елизавета II, посчитав азарт лишним для семейного праздника.

Гости должны соблюдать и еще одно правило: не ложиться спать раньше монарха. По слухам, нынешний глава Великобритании Карл III может засидеться допоздна.

Как грубость будет расценена и попытка насладиться телепрограммами в рождественский вечер. План празднования включает в себя посещение церкви, официальный обед и время с семьей без ТВ и гаджетов.

А еще члены королевской семьи не дарят друг другу дорогие подарки. Вместо этого они подбирают незначительные безделушки и милые мелочи.