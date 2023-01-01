5 советов, как быстро похудеть после новогодних праздников: первый понравится всем

После многодневных праздничных застолий многим кажется, что они выглядят как героини полотен Рембрандта. Есть пять действенных способов, которые помогут прийти в прежнюю форму и сбросить лишние кило.

Не нужно себя ругать и винить. Это, кстати, самый сложный этап, ведь женщины даже за один лишний килограмм готовы заниматься самобичеванием. Но надо понимать, что в период праздников не расходуется энергия, а организм пребывает в режиме отдыха. Как только возобновится прежний ритм жизни, кило уйдут.

Прием пищи пять-шесть раз в день. Нужно есть небольшими порциями с интервалом в три часа. Обмен веществ продолжит работать в прежнем режиме, а организм получит разрядку.

Благоприятные углеводы. Одно из диетических правил гласит, что хорошие углеводы должны занимать 80% от общего рациона. Сюда входят крупы, орехи, бобовые, отруби.

Больше овощей и зелени. Клетчатка, содержащаяся в их составе, благоприятно влияет на работу всего ЖКТ.

ЗОЖ. Если в период праздников можно позволить себе полный релакс, то потом лучше приступить к тренировкам, чтобы сжечь ненавистные набранные килограммы.