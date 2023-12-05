5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться

Русский язык — один из самых сложных в мире, не зря ведь «великий и могучий». Поэтому в быту при торопливом написании машинально ошибиться может каждый, даже гуру или герой школьных олимпиад.

Однако в простом обиходе есть русские слова, которые не оставляют шанса даже грамотеям. Каждый второй позорится, когда пишет или произносит их, несмотря на простоту и частоту употребления этих коварных словечек.

Брелки или брелоки? Верно последнее употребление, причем как устное, так и письменное. Хотя чуть ли не каждый первый уверенно выкрикнет: «Брелки!» И будет не прав.

Двойку в дневник и вызванных в школу родителей получит и тот, кто напишет «экстримальный» вместо «экстремального». Вместе с этим двоечником опростоволосится и тот, кто заявит: «вобщем» или еще хуже «вообщем». Здесь есть только один вариант — в общем, и никакого другого.

Как? Навскидку! Проверяйте себя, чтобы не познать позора, написав «на вскидку». Такого слова и вовсе нет.

Кардинальный или кординальный? Может, координальный? Проверочное слово, конечно же, не «кардинал». Но единственно верным будет как раз первый вариант написания. Слово произошло от латинского «cardinālis» и означает «важнейший». Поэтому по завету мертвого языка следует писать только «кардинальный».