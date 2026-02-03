5 сериалов с рейтингом выше 7, которые вы точно досмотрите до конца: спасение для тех, кто уже устал искать идеальный вариант

Бывает такое состояние: хочется посмотреть что-нибудь, но конкретный запрос в голове не формируется. В такие моменты нужен гарантированный вариант — проект, который не разочарует с первой серии и затянет в новый мир с головой.

Мы собрали пять таких сериалов разного настроения: от ностальгической комедии до напряженного триллера. Все они получили высокие оценки зрителей и точно не дадут вам заскучать.

Начнем с легенды. «Кобра Кай» (2018–2025, 8.0 на Кинопоиске) — идеальный пример того, как можно оживить франшизу 80-х с умом и юмором. История многолетней вражды Дэниела ЛаРуссо и Джонни Лоуренса, переросшей в войну их школ карате, затягивает отличными персонажами и динамичным сюжетом.

Для любителей закрученного сюжета с первой же минуты подойдет мини-сериал «Во всем виновата она» (2025, 7.4). История начинается с родительского кошмара: мать приезжает за сыном к другу, а по указанному адресу живут совершенно незнакомые люди. Ребенок исчез. Восемь эпизодов пролетают незаметно благодаря постоянным твистам и ложным следам.

Поклонникам психологических драм стоит обратить внимание на «Чудовище внутри меня» (2025, 7.2). Писательница, не оправившаяся от гибели сына, начинает подозревать своего нового соседа — магната, которого пять лет назад обвиняли в убийстве жены. История мастерски ведет к совершенно неожиданному финалу.

Если нужна глубокая, но при этом светлая и смешная история, ваш выбор — «Терапия» (2023–..., 7.7) с Харрисоном Фордом. Терапевт, переживший личную трагедию, начинает говорить пациентам жесткую правду, и это неожиданно меняет к лучшему жизни всех вокруг. Сериал умудряется быть одновременно трагичным и жизнеутверждающим.

Ну а если хочется стильного детектива в духе «Достать ножи», включайте мини-сериал «Резиденция» (2025, 7.6). Убийство прямо во время приема в Белом доме, все гости заперты внутри, а расследование ведет эксцентричная женщина-детектив. Восемь серий этой комедийной головоломки пролетают на одном дыхании, оставляя после себя исключительно приятное послевкусие.