5 сериалов, которые я не ставлю на паузу: так затягивают, что оторваться невозможно – у каждого рейтинг не меньше 7

У большинства из них несколько сезонов, так что хватит надолго.

Иногда натыкаешься на такой сериал, что даже к пачке чипсов прикоснуться страшно – вдруг пропустишь что-то важное? Именно такие проекты я и собрала в свежей подборке. Чтобы вы не тратили время, я посмотрела за вас десятки хитовых проектов, и предлагаю взглянуть на топ-5 своих фаворитов, от которых ну очень сложно оторваться.

«Жизни матрёшки»

Кинопоиск: 7.3, IMDb: 7.3

Что, если ваш самый неудачный день – день рождения, на котором всё пошло наперекосяк – повторялся бы снова и снова? А в финале каждого «прогона» вас бы неизбежно ждала нелепая смерть?

Именно это происходит с Надей, циничной и саркастичной разработчицей игр из Нью-Йорка. Она застряла во временной петле, и её личный день сурка – это череда абсурдных смертей и неизбежного возвращения в ту же ванную комнату на той же вечеринке.

Тут в первую очередь всё держится на феноменальной игре Наташи Лионн – настолько потрясающая харизма. А когда выясняется, что Надя в своей ловушке не одинока, то сериал из головокружительной загадки превращается в трогательную историю о спасении.

В общем идеальный баланс чёрного юмора, философии и неожиданной душевности.

«Хорошая американская семья»

Кинопоиск: 7.3, IMDb: 6.7

Семья Барнетт удочеряет 8-летнюю девочку с редкой формой карликовости. Со стороны кажется историей о доброте и милосердии, но вскоре супруги начинают подозревать, что их приёмная дочь – вовсе не ребёнок, а взрослая карлица-социопат, которая хочет уничтожить их семью.

И вот перед вами уже бодрый такой хоррор, где классно цепляют сюжетные линии. Первая половина истории показана глазами шокированных и, казалось бы, благородных Барнеттов. А вторая – это уже взгляд самой «малышки».

Такой приём заставляет не раз поменять мнение, а следить за происходящим становится вдвойне интереснее.

«1899»

Кинопоиск: 7.0, IMDb: 7.3

1899 год. Корабль с сотнями эмигрантов из разных стран на борту следует из Европы в Америку, обещающую новую жизнь. Но его маршрут пересекается с судном, которое таинственно исчезло месяцами ранее.

Разумеются, экипаж решает помочь, но на борту находят лишь одного ребёнка в состоянии шока, сжимающего странный артефакт. И ровно с этого момента начинают происходить необъяснимые, пугающие вещи, а пассажиры первого судна понимают, что попали в ловушку посреди океана.

Нельзя не отметить, как мастерски сериал заигрывает со страхами: тут и клаустрофобия, и паранойя, и культурные барьеры – каждый найдет себе повод для мурашек. А вообще за всем этим загадочным судном стоит куда более сложная и технологичная тайна, разгадывать которую – невероятное удовольствие для любителей умных сюжетных лабиринтов.

«Рассказ служанки»

Кинопоиск: 7.9, IMDb: 8.3

В недалёком тоталитарном будущем, в Республике Галаад, из-за экологической катастрофы резко упала рождаемость. Власть, захваченная религиозными фундаменталистами, нашла «решение»: плодовитых женщин, «служанок», насильно распределяют по семьям правящей элиты для выполнения единственной функции – деторождения.

И вот главная героиня по имени Джун пытается выжить в этом аду, сохранить рассудок и найти способ спастись и вернуть свою украденную дочь. Оценки не дадут соврать, что это один из самых мощных и атмосферных сериалов десятилетия. Смотреть очень интересно, хотя местами и тяжело.

«Бумажный дом»

Кинопоиск: 8.2, IMDb: 8.2

А завершить подборку хочется сериалом, который я знаю уже наизусть. По сюжету некий Профессор собирает команду из восьми преступников, чтобы совершить самое масштабное ограбление в истории Испании: напечатать 2.4 миллиарда евро в Королевском монетном дворе.

Каждый член команды берёт псевдоним в честь города (Токио, Берлин, Найроби и др.) и наряжается в красный комбинезон и маску Сальвадора Дали – теперь они готовы исполнить идеальный план. Но, как показывает практика, даже самые точные и выверенные расчеты не застрахованы от человеческого фактора.

Здесь целых 5 сезонов, и каждый из них – просто адреналиновый коктейль. Динамика здесь бешеная: кажется, вот-вот всё рухнет, но герои находят гениальный выход, и так раз за разом.

А история отношений внутри команды заставляет так проникаться к преступникам, что вот уже считаешь их своей семьей. Так что однозначно рекомендую.

