5 самых дерзких нарядов Долиной, от которых глаза на лоб полезут: «Как тряпье из секс-шопа»

Ларисе Долиной в этом году исполнилось 67 лет. Но, видимо, в душе она чувствует себя максимум на 25, о чем говорит имидж звезды.

Долина всегда любила шокировать публику провокационными образами. А после того, как певица похудела, она стала еще чаще появляться в экстравагантных нарядах. Однако простые россияне оказались не готовы к смелым аутфитам звезды.

Свою реакцию пользователи выразили в комментариях. Кто-то отметил, что стремление Долиной выделиться выглядит «нелепо и жалко». Другие написали, что певице пора бы перестать молодиться, ведь истинный возраст не скроешь. Третьи привели в пример нынешние образы Мадонны и назвали их действительно дерзкими по сравнению с одеждой Долиной: «Тряпье из секс-шопа». Но нашлось и немало тех, кто был готов заступиться за любимую певицу: «Неплоха Лариса», «Есть очень неплохие наряды», «Нормальная женщина! Можно подумать, кругом одни модели. Меньше желчи, господа, и будет вам счастье».