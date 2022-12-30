5 русских обычаев на Новый год, которые поставили иностранцев в тупик

Именно вокруг Нового года в России очень много традиций и обычаев. Для многих это самый главный праздник, подготовка к которому начинается за много недель, а празднование длится несколько дней. Но так относятся к Новому году далеко не во всем мире, например, японцев некоторые русские обычаи ставят в тупик.

Жители Азии не привыкли поздравлять друг друга «С наступающим!», как это делают в России задолго до праздника. Для японцев куда важнее факт свершившегося праздника. Кстати, пышных гуляний они тоже не устраивают — максимум семьи могут сходить в храм 1 января. Никаких танцев до упаду всю ночь в Японии не предусмотрено.

Удивляет иностранцев и привычка русских обмениваться подарками. Презенты в Азии на Новый год достаются только детям, и это всегда конверты с небольшими суммами денег. Игрушки и сладости дарят малышам на Рождество, а взрослые остаются без сюрпризов. Кроме того, украшения и декор дома педантичные японцы никогда не оставляют надолго — елки и праздничные фигурки они разбирают уже на следующий день после праздника.

Не приветствуется в Японии и долгие праздники. Иностранцы выходят на работу со 2 или 3 января. Длинные 10-дневные выходные у русских на Новый год шокируют жителей Азии, ведь даже в отпуск они уходят на меньший срок.