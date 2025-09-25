Меню
Киноафиша Статьи 5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?

25 сентября 2025 17:09
Не ищите в списке Marvel или какой-нибудь «Мир Юрского периода».

Смотришь на бокс-офис 2025 года и глазам как-то не верится: в топ-5 — лишь российские картины, и каждая собрала больше миллиарда рублей! Конечно, западные новинки в списке тоже есть, но до лидеров они, мягко говоря, не дотягивают совсем.

Единственная голливудская премьера, которой попала в топ-15, — это «Балерина» со скромными 452 миллионами и всего на 13-м месте. Джон Уик, конечно, крутой, но против наших сказок — не попрешь.

Кто же в лидерах?

Все как мы любим: на первом месте — сказка. «Волшебник Изумрудного города» с его 3.4 миллиардами стал глотком свежего воздуха для всех, кто заскучал по масштабному фэнтези (и неважно, что концовка — клифхэнгер). Рядом «Финист. Первый богатырь» — продолжение истории про богатырей, которое тоже собрало оглушительные 2.7 миллиарда.

Но не думайте, что все смотрят только на фэнтези. Вот вам и Пушкин в рок-н-ролльном амплуа — «Пророк» взял 1.66 миллиарда. А комедия «Батя-2. Дед» доказала, что мы по-прежнему любим смеяться над семейными историями (1.61 млрд).

Ну и для разнообразия — фантастический хоррор «Кракен» с его подводным чудовищем тоже перешагнул за миллиард.

А где же Голливуд?

А его просто не видно в верхних строчках. 394 миллиона собрала «Материалистка», (15-е место), а крепкому боевику «Мастер» с философствующим Джейсоном Стейтемом удалось набрать 304 миллиона и замкнуть топ-20 по версии портала «Кинобизнес». Дальше — все сильно хуже.

Вывод простой: зритель голосует рублем за то, что ему близко. Наши сказки, наша история, наш юмор и даже наши монстры оказались куда интереснее заморских супергероев. Похоже, у российского кино — отличный год.

Ранее мы писали: Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом

Фото: Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2025) и других фильмов
Алексей Плеткин
