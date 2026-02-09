Оповещения от Киноафиши
5 российских фильмов февраля, где в главных ролях сплошные звёзды — тут и Хабенский, и Цыганов, и Копейкин

9 февраля 2026 08:56
«Здесь был Юра»

Месяц радует громкими именами в отечественных фильмах и уже этим они любопытны.

Февраль явно оценят те, кто следит за российским кино. На экраны выходят сразу пять фильмов с известными актёрами, которые редко остаются незамеченными.

«Здесь был Юра»

Премьера состоялась 5 февраля. Два тридцатилетних москвича, Олег и Серёга, живут в коммуналке, играют в панк-группе и готовятся к выступлению. Но за день до фестиваля на пороге появляется дядя Юра - взрослый мужчина с ментальными особенностями, которого нельзя оставить без присмотра. В ролях - Константин Хабенский, Кузьма Котрелёв и Денис Парамонов.

«Сказка о Царе Салтане»

Премьера - 12 февраля. Новая экранизация знакомого сюжета: царь женится на простой девушке, но родственницы быстро превращают жизнь во дворце в интригу. В главных ролях - Павел Прилучный и Лиза Моряк.

«Уволить Жору»

Премьера - 12 февраля. Карьерист Макс работает в кадровом агентстве и получает задание уволить главного программиста крупной IT-компании Георгия. Но «простая задача» внезапно превращается в проблему, особенно когда появляется сводная сестра Жоры. В ролях - Данила Козловский и Михаил Галустян.

«Красавица»

Премьера - 19 февраля. Ленинград, зима 1941 года. Старшина Николай Светлов после контузии попадает служить в зоосад, где сотрудники спасают животных от голода. Одним из символов этой истории становится бегемотиха по кличке Красавица. В фильме снимаются Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская и Виктор Сухоруков.

«Человек, который смеется»

Премьера - 26 февраля. Популярный актёр боевиков Дмитрий получает роль в криминальной драме про 90-е, но на съёмках его случайно ранят. После операции появляется странный эффект: он постоянно улыбается и выражает любые эмоции смехом. Главную роль играет Евгений Цыганов.

Фото: Кадры из фильмов «Здесь был Юра», «Уволить Жору», «Человек, который смеется»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
