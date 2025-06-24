5 распиаренных триллеров, которые ужасны от начала и до самого конца: не спасают ни Кавилл, ни Уиллис с Траволтой

Жанр триллера подразумевает напряжение, внезапные повороты и цепляющие истории. Но иногда все выходит наоборот: сюжет рассыпается, герои раздражают, а саспенс вызывает зевоту. Ниже — пять фильмов, которые активно продвигались как захватывающие, но на деле оказались настоящим мучением на полтора часа. А то и больше!

1. «Убей меня нежно» (2001) — эротика без интриги и смысла

Режиссёр Чэнь Кайгэ снял свой первый и последний фильм на английском языке — и запомнился этим как автор, убивший жанр эротического триллера за 100 минут. Американка в Лондоне бросает бойфренда ради загадочного альпиниста, у которого, конечно же, мрачные тайны из прошлого.

Сюжет «Убей меня нежно» звучит как guilty pleasure, но на деле — тоскливое, плохо написанное и безумно банальное зрелище. Диалоги будто написаны нейросетью (в 2002-то году!), а напряжение возникает только от мысли, сколько ещё осталось до финальных титров.

2. «Средь бела дня» (2012) — миссия: усыпить

Генри Кавилл до «Супермена», Брюс Уиллис, Сигурни Уивер и заговор с похищением семьи в Испании. Казалось бы, всё на месте. Но вместо драйва — безжизненные погони, дешёвая камера, банальный сюжет и ни грамма эмоций.

Все повороты предсказуемы, как в инструкциях по технике безопасности. Даже попытки напряжения выглядят так, будто «Средь бела дня» борется сам с собой — и проигрывает.

3. «Оставленные» (2014) — конец света по имени Кейдж

Николас Кейдж играет пилота, пытающегося спасти пассажиров во время загадочного исчезновения половины населения Земли. Проблема в том, что даже Кейдж здесь — не Кейдж, а его персонаж — просто пустая оболочка.

В фильме нет ни мистики, ни настоящей паники. Постапокалипсис ощущается как скучная телепередача о пропавшем багаже. Диалоги деревянные, смысл размыт, экшн — на уровне дешёвых телесериалов.

4. «Ценный груз» (2016) — устарел раньше, чем вышел

Брюс Уиллис снова здесь. На этот раз — в образе жестокого криминального босса, которому хотят подложить свинью. Вроде бы — крутой криминальный триллер с ограблением и интригой. На деле — фильм, застрявший в 1990-х, где клише сыплются из всех щелей, а женские персонажи используются исключительно как украшения в кадре.

Сценарий — катастрофа, актёрская игра — на автопилоте. Даже если бы фильм вышел сразу на VHS, он и там выглядел бы устаревшим.

5. «Кодекс Готти» (2018) — преступление против жанра

История главаря мафии Джона Готти — богатый материал для сложной драмы. Но вместо моральной дилеммы зрителю подают байопик, где Готти — добрый папочка, а его сын — жертва «злого государства». Джон Траволта пытается спасти проект, но невыразимый тон, кустарный монтаж и сомнительные попытки оправдать преступления делают «Кодекс Готти» не просто плохим фильмом, а вопиюще фальшивым. Добавим к этому скандалы с накруткой оценок — и вот перед нами один из самых позорных триллеров XXI века.

Итого

Иногда даже самая громкая реклама и звёздный каст не спасают. Эти фильмы — пример того, как распиаренные триллеры могут оказаться пустышками, лишёнными напряжения, глубины и элементарного уважения к зрителю. Не всё, что выглядит как триллер, стоит вашего времени.

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