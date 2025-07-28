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5 пугающих сериалов от Стивена Кинга, которые держат в напряжении до последней минуты - засыпать будете с включенным светом

28 июля 2025 12:48
5 пугающих сериалов от Стивена Кинга, которые держат в напряжении до последней минуты - засыпать будете с включенным светом

Каждый фанат хорроров знает — "король ужаса" умеет держать в напряжении лучше всех.

Произведения Стивена Кинга давно стали классикой жанра. Умелые режиссеры легко воплощают фантазии гения на экранах, заставляя зрителей затаить дыхание и вжаться в диваны. Мы выбрали пять сериалов по романам писателя, которые вынудят тебя засомневаться, стоит ли выключать свет перед сном. Если ты не из пугливых — запасайся попкорном.

«Под куполом»

Сериал из трех сезонов вышел на телеканале CBS в 2013 году. В городке Честер-Милл происходят необъяснимые события: местные жители оказываются отрезаны от остального мира странным куполом. Им предстоит не только выжить в условиях постапокалипсиса, но и понять, какие силы стоят за этим проклятием.

Интересный факт: в проекте есть камео самого Стивена Кинга — писатель появляется в первой серии второго сезона. Картина не пугает в традиционном смысле, но очень легко держит в напряжении.

5 пугающих сериалов от Стивена Кинга, которые держат в напряжении до последней минуты - засыпать будете с включенным светом Кадр из сериала "Под куполом"

«Лангольеры»

Для многих фанатов Стивена Кинга именно эта история стала первым знакомством с творчеством писателя. Однако про экранизацию этого мистического детектива знают далеко не все. Мини-сериал вышел в 1995 году и состоит всего из одного сезона.

Сюжет сосредоточен на пассажирах самолета, которые сталкиваются с необъяснимым феноменом: во время полета часть людей внезапно исчезает. Остальным предстоит выяснить, что же произошло, и попутно не разругаться. Ощущение безнадеги сохраняется до самого финала, предоставляя зрителю шанс самому разгадать тайну, спрятанную за сюжетом.

5 пугающих сериалов от Стивена Кинга, которые держат в напряжении до последней минуты - засыпать будете с включенным светом Кадр из сериала "Лангольеры"

"Сияние"

Речь пойдет не о легендарном фильме Стэнли Кубрика. В 1997 году вышел одноименный мини-сериал, в создании которого Стивен Кинг принимал участие как продюсер и сценарист.

Этот проект можно рассматривать как дополнение к фильму, которое объясняет и исправляет его недочеты. В сериале раскрываются новые детали, а образы главных героев становятся еще более жуткими. За три серии удается глубже показать проблемы главы семьи, Джека Торренса, страдающего алкоголизмом.

Зрителю дается больше времени, чтобы прочувствовать мрачную атмосферу проклятого отеля «Оверлук». Поклонникам классики рекомендуется к просмотру!

5 пугающих сериалов от Стивена Кинга, которые держат в напряжении до последней минуты - засыпать будете с включенным светом Кадр из сериала "Сияние"

«Особняк Красная Роза»

В 2002 году вышел еще один мини-сериал от «короля ужаса», способный напугать до чертиков. Главные герои — по классике жанра — пытаются выйти на связь с потусторонними силами, обитающими в особняке «Красная роза». Чем обернется эксперимент исследователей паранормального, догадаться несложно, но от этого картина не становится менее захватывающей.

К слову, у Стивена Кинга нет романа с таким названием — он сразу написал сценарий для съемок этого хоррора. Получилось весьма жутко.

5 пугающих сериалов от Стивена Кинга, которые держат в напряжении до последней минуты - засыпать будете с включенным светом Кадр из сериала "Особняк "Красная Роза"

«Институт»

Новинка от Стивена Кинга, вышедшая в 2019 году, сразу привлекла внимание кинематографистов и поклонников жанра. Режиссер «Остаться в живых» Джек Бендер сумел создать напряженный сериал, состоящий из одного сезона.

Сюжет рассказывает о необычном подростке по имени Люк Эллис, который против своей воли становится объектом экспериментов в руках загадочной правительственной организации. В окружении холодных коридоров и безжалостных надзирателей Люк оказывается в ловушке, где царит жуткая и гнетущая атмосфера, заставляющая зрителя с тревогой ждать каждого нового поворота событий.

На данный момент вышло четыре эпизода, а финальная, восьмая серия выйдет 24 августа 2025 года.

5 пугающих сериалов от Стивена Кинга, которые держат в напряжении до последней минуты - засыпать будете с включенным светом Кадр из сериала "Институт"

Если Кинг — король психологического ужаса и мистики, то Кристофер Нолан — мастер создания напряженных, многослойных историй, где страх проявляется совсем иначе. Однако мало кто знает, что его знаменитый фильм «Начало» изначально задумывался как настоящий хоррор, но по ходу работы многое изменилось.

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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