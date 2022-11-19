5 привычек русских, которые доводят европейцев до белого каления

Для нас это обыденность.

Великая вещь – разница менталитетов. Россиянам никогда не понять европейцев или американцев, как и наоборот. Но есть некоторые вещи, которые особенно шокируют жителей Европы.

Европейцам дорого обходятся коммунальные услуги, поэтому они не без зависти смотрят на россиян, которые подолгу наслаждаются ванной.

Удивляет жителей Европы и российские внедорожники.

УАЗ требует очень много горючего, что по сегодняшним меркам считается крайне неэкологичным.

Некоторые иностранцы отмечают, что россияне слишком зациклены на своих домашних питомцах. Впрочем, на это можно легко возразить, что в Европе любят видео про милых котов не меньше, чем в России.

Граждан других стран удивляет, что россияне тщательно чистят овощи. Педантичные иностранцы считают, что это нерациональное использование продуктов. Но правота здесь явно на стороне жителей России, ведь часто в кожуре овощей и фруктов немало вредных веществ.

Раньше европейцы упрекали жителей России в недостаточной технологичности, а в ответ россияне гордо отвечали, что могут обходиться малым и безо всяких гаджетов. Однако последние годы жители России, как и большинства стран, стали зависимы от смартфонов и компьютеров.