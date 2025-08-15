5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)

В таких амплуа актрисы появлялись на экранах не часто.

Советское кино славилось своей сдержанностью — поцелуи показывали крупным планом разве что в мечтах цензора, а откровенные сцены и вовсе оставались за кадром.

Но иногда режиссёры умудрялись протащить в фильмы что-то пикантное: намёк, двусмысленный диалог или даже кадр, от которого зрители слегка краснели.

В этом тесте мы собрали 5 моментов, которые для своего времени были довольно смелыми. Сможете вспомнить, из каких они фильмов?

Проверим, насколько хорошо вам знакомо советское кино с его редкими, но запоминающимися «провокациями». Только чур не краснеть, договорились?

Желаем удачи!

