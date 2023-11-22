5 лет назад самый красивый преступник потряс мир: теперь кажется обычным (фото)

Имя Джереми Микса стало известно во всем мире после публикации снимка из полицейского участка. Американец был арестован по обвинению в уголовном преступлении, однако публику интересовала лишь внешность мужчины. В считанные дни он был признан самым привлекательным преступником в мире, начал получать сотни писем, а модельные агентства заключали с ним контракты.

И после выхода на свободу Джереми начал модельную карьеру. Он принял участие в десятках показов, снялся во множестве фотосессий. А в 2017 году начал встречаться с наследницей Topshop Хлоей Грин, но их роман продлился лишь до 2019-го.

Продолжает покорять шоу-бизнес Джереми и сегодня. Он активно участвует в съемках и показах, а также снимается в кино. Однако фанаты уже не осыпают знаменитость комплиментами. Как отмечают пользователи Сети, они давно привыкли к внешности Джереми, а внимание он привлекал не только своей красотой, но и драматичным прошлым.