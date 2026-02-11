5 криминальных сериалов, после которых обычные детективы покажутся скучными: все с премией «Эмми» и оценками от 8.5

Сильные истории о преступлениях, где важнее не погони, а то, как люди ломаются, выживают и делают выбор.

Криминальные сериалы бывают разными: одни забываются через неделю, другие остаются в голове годами. Эти проекты не только стали любимыми у зрителей, но и получили премию «Эмми». И да - рейтинги у них соответствующие.

«Фарго» (2014 - …)

IMDb: 8,8

Сериал-антология, где каждый сезон - отдельная история. Обычно всё начинается с мелкой ошибки или случайной встречи, а заканчивается цепочкой преступлений, в которую втягиваются обычные люди и местная полиция.

«Подпольная империя» (2010 - 2014)

IMDb: 8,6

Действие разворачивается в США во времена сухого закона. Главный герой - влиятельный политик, который параллельно строит теневой бизнес на нелегальном алкоголе и постепенно превращается в полноценного криминального босса.

«Создавая убийцу» (2015 - 2018)

IMDb: 8,5

Документальный сериал о мужчине, которого сначала посадили за преступление, которого он не совершал, а после освобождения внезапно обвинили в новом убийстве. Это история о судебной системе, ошибках следствия и борьбе за правду.

«Юристы Бостона» (2004 - 2008)

IMDb: 8,5

Юридическая драма о работе престижной адвокатской фирмы, где каждый эпизод - новое громкое дело. Здесь криминальные истории разбирают не на улицах, а в судах, где интриги бывают не менее жесткими.

«Досье детектива Рокфорда» (1974 - 1980)

IMDb: 8,2

Классический детектив про частного сыщика Джима Рокфорда, который берётся за сложные дела - от исчезновений до мошенничества. Он не герой-боевик, а хитрый и упрямый профессионал, который чаще выкручивается умом, чем силой.