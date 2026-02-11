Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 криминальных сериалов, после которых обычные детективы покажутся скучными: все с премией «Эмми» и оценками от 8.5

5 криминальных сериалов, после которых обычные детективы покажутся скучными: все с премией «Эмми» и оценками от 8.5

11 февраля 2026 10:23
«Фарго» (2014)

Сильные истории о преступлениях, где важнее не погони, а то, как люди ломаются, выживают и делают выбор.

Криминальные сериалы бывают разными: одни забываются через неделю, другие остаются в голове годами. Эти проекты не только стали любимыми у зрителей, но и получили премию «Эмми». И да - рейтинги у них соответствующие.

«Фарго» (2014 - …)

IMDb: 8,8

Сериал-антология, где каждый сезон - отдельная история. Обычно всё начинается с мелкой ошибки или случайной встречи, а заканчивается цепочкой преступлений, в которую втягиваются обычные люди и местная полиция.

«Подпольная империя» (2010 - 2014)

IMDb: 8,6

Действие разворачивается в США во времена сухого закона. Главный герой - влиятельный политик, который параллельно строит теневой бизнес на нелегальном алкоголе и постепенно превращается в полноценного криминального босса.

5 криминальных сериалов, после которых обычные детективы покажутся скучными: все с премией «Эмми» и оценками от 8.5

«Создавая убийцу» (2015 - 2018)

IMDb: 8,5

Документальный сериал о мужчине, которого сначала посадили за преступление, которого он не совершал, а после освобождения внезапно обвинили в новом убийстве. Это история о судебной системе, ошибках следствия и борьбе за правду.

«Юристы Бостона» (2004 - 2008)

IMDb: 8,5

Юридическая драма о работе престижной адвокатской фирмы, где каждый эпизод - новое громкое дело. Здесь криминальные истории разбирают не на улицах, а в судах, где интриги бывают не менее жесткими.

«Досье детектива Рокфорда» (1974 - 1980)

IMDb: 8,2

Классический детектив про частного сыщика Джима Рокфорда, который берётся за сложные дела - от исчезновений до мошенничества. Он не герой-боевик, а хитрый и упрямый профессионал, который чаще выкручивается умом, чем силой.

Фото: Кадры из сериалов «Фарго» (2014), «Подпольная империя» (2010 - 2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Читать дальше 17 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше