5 коварных слов, которые все произносят неверно: проверьте и вы себя
Тест для самых грамотных.
Русский язык невероятно богат и сложен. Даже филологи и писатели то и дело совершают досадные ошибки, не говоря уже о рядовых носителях. Есть несколько слов, которые неправильно пишут 90% людей.
Глазурованный
Покрытие керамических изделий нужно называть именно так. А вот сладкие сырки, фрукты или торты — глазированные.
Маркёр
Не путать с ма́ркером. Маркёр — это человек, который ведет счет при игре в бильярд и выполняет другие мелкие поручения.
Бро́ня
Речь идет не о защитном слое, а об официальном закреплении за человеком права на пользование товаром или услугой. Правильно говорить: бро́ня билетов.
Рефлектировать
То же самое, что и рефлексировать. Правомерны оба варианта.
Дискуссировать
Аналогичный случай. Не стоит исправлять собеседника, если он предлагает не дискутировать, а дискуссировать.