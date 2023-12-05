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5 коварных слов, которые все произносят неверно: проверьте и вы себя

5 декабря 2023 13:15
5 коварных слов, которые все произносят неверно: проверьте и вы себя

Тест для самых грамотных.

Русский язык невероятно богат и сложен. Даже филологи и писатели то и дело совершают досадные ошибки, не говоря уже о рядовых носителях. Есть несколько слов, которые неправильно пишут 90% людей.

Глазурованный

Покрытие керамических изделий нужно называть именно так. А вот сладкие сырки, фрукты или торты — глазированные.

Маркёр

Не путать с ма́ркером. Маркёр — это человек, который ведет счет при игре в бильярд и выполняет другие мелкие поручения.

Бро́ня

Речь идет не о защитном слое, а об официальном закреплении за человеком права на пользование товаром или услугой. Правильно говорить: бро́ня билетов.

Рефлектировать

То же самое, что и рефлексировать. Правомерны оба варианта.

Дискуссировать

Аналогичный случай. Не стоит исправлять собеседника, если он предлагает не дискутировать, а дискуссировать.

Фото: Кадр из фильма «Старик Хоттабыч» (1956)
Алла Новикова
Алла Новикова
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