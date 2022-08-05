5 качеств Весов, которым завидуют остальные знаки Зодиака

Весы нельзя назвать самым популярным знаком – они скромно затаились где-то в середине зодиакального круга. Его представители не слишком любят выставлять напоказ свои достоинства, а между тем их у Весов немало. Им есть чем похвастаться! Рассказываем, каким же качествам уроженцев воздушного знака могут смело завидовать соседи по гороскопу.

Открытость

У представителей воздушного знака нет проблем с коммуникацией – они способны найти подход к абсолютно любому, даже самому замкнутому человеку. Весы настолько открыты и обаятельны, что рядом с ними расцветают закоренелые молчуны.

Потому что общаться с дружелюбными уроженцами этого знака – настоящее удовольствие, воспоминания о котором будут согревать их собеседников еще очень долго.

Сосредоточенность

Если Весы приступили к какому-то важному и ответственному делу – будьте уверены, что они доведут начатое до конца. Ничто на свете не способно отвлечь уроженцев воздушного знака от решения задачи, которую они себе поставили.

Это стремление докопаться до самой сути вещей, разобраться во всем хорошенько, не отступая при столкновении со сложностями, вызывает неподдельное уважение у других представителей зодиакального круга.

Дипломатичность

Чаши весов, пришедшие в равновесие – так можно вкратце описать идеал представителей воздушного знака. В отношениях с людьми они охотно идут на компромиссы, ищут варианты, которые способны удовлетворить обе стороны.

Кто-то воспринимает дипломатичность Весов как слабость и пытается воспользоваться этим, но не тут-то было – своего уроженцы знака так просто не упустят.

Харизма

Представителям этого знака покровительствует Венера – планета, названная в честь богини любви и красоты. Неудивительно, что ее подопечные обладают мощным обаянием. Порой Весам достаточно просто улыбнуться для того, чтобы собеседник проникся к ним настоящей симпатией.

А вкупе с интеллектом харизма уроженцев воздушного знака производит на окружающих просто сногсшибательное впечатление.

Аналитическое мышление

Уроженцы этого знака обладают гибким умом и молниеносной сообразительностью. Пока соседи по гороскопу чешут в затылке, пытаясь понять, что вообще происходит, Весы в уме составляют подробный план действий, а потом еще и запасные варианты просчитают.