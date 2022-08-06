5 глупых киноляпов в «Алекс лютый. Дело Шульца», испортивших весь сериал

К положительным моментам отнесли динамичность и интригу. А вот с достоверностью исторических фактов создатели церемониться не стали. Это – лишь основные из множества ляпов, которые зрители до сих пор не могут понять или объяснить:

Внешний вид героини

Действие проекта разворачивается в 1975 году, однако главная героиня выглядит так, будто сошла с обложки современного журнала. Это как минимум странно, учитывая внешний вид других женских персонажей.

Например, Маша прической, одеждой и костюмом вполне напоминает женщину из 70-х.

Почему Веру сделали такой современной, зрители так и не поняли. Недоумение вызвал ее макияж, укладка, одежда. К тому же многим показалось странным, что женщина преследует преступников на высоких каблуках.

Звания вместо чинов

Других зрителей неприятно удивил тот факт, что в середине 70-х сотрудники прокуратуры носят такие звания как майор, капитан и так далее. В то время вместо них служащим присваивались классные чины советников юстиции. Кстати, в нескольких сценах действительно можно услышать подобное обращение к сотрудникам прокуратуры. Но в основном к ним обращаются по званию.

Зрители предположили, что создатели проекта сэкономили на историческом консультанте. И даже не стали изучать информацию, находящуюся в свободном доступе в сети. Что, как минимум, кажется неуважительным по отношению к зрительской аудитории.

Авторские программы на советском телевидении

Подобные проекты в классическом их понимании появились на экране гораздо позднее. В 70-х же были популярные программы с узнаваемыми ведущими, однако авторскими передачами их тогда не называли.

Кроме того, внимательные зрители заметили в кадре телевизор «Рассвет-307».

Его начали выпускать только в 1975 году, когда и происходит действие. Возможно, в кабинет прокурора прямо с завода доставили новую модель, но удивление вызывает другой факт. Как черно-белый приемник мог показывать цветное изображение?

Отслеживание звонков

Удивило зрителей то, с какой легкостью в сериале отслеживают совершенные звонки. В 70-х в Ленинграде использовались аналоговые АТС, при помощи которых невозможно было следить за вызовами. Сделать это можно было лишь тогда, когда номер брали на контроль.

Сотрудники телефонных служб не фиксировали все звонки, поэтому не смогли бы предоставить информацию.

За исключением случаев, когда совершали междугородние звонки, или вызовы на платные службы.

Доступ к личным сведениям

Зрителей поразил еще один факт, показанный в сериале, который в действительности был бы невозможен. Мало кто может представить себе, что можно с такой легкостью получить адрес сотрудника КГБ в справочной службе.

В действительности информация не только о действующих служащих, но и о вышедших на пенсию, в обязательном порядке исключалась из системы.