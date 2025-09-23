Меню
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико

23 сентября 2025 19:35
Эффектных дам в тайтле хватает, но ее автор объективизирует далеко не каждую из них.

«Ван-Пис» всегда умел удивлять — эпичными сражениями, драматичными арками, абсурдным юмором. Но параллельно с этим Эйитиро Ода будто играет в другую игру: рисует женщин так, что половина фанатов хлопает глазами, а вторая половина закатывает их до потолка.

Сильные, независимые героини? Да. Но их образы часто превращаются в витрину фансервиса, где грудь растёт быстрее, чем развивается сюжет.

Давайте посмотрим на топ-5 самых обсуждаемых красоток «Ван-Пис», которых фанаты на Reddit и обозреватели с FandomWire одновременно обожают и критикуют.

5. Джевелри Бонни — девочка с возрастом на выбор

5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико

Бонни — пиратка из «Худшего поколения», капитан собственной команды. Звучит круто, правда? Но есть нюанс: ей в реальности всего 12 лет. Её дьявольский фрукт позволяет манипулировать возрастом, поэтому чаще всего мы видим её как эффектную девушку лет 20.

Именно это и вызывает вопросы. Авторы сериала без стеснения выдают сцены, где Бонни сексуализируют. Вспоминаем баню — и многие фанаты сразу хватаются за голову: «Ребята, вы серьёзно?».

Один из самых спорных примеров того, как «Ван-Пис» балансирует на грани допустимого.

4. Нико Робин — узкие рамки сюжета (и не только)

5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико

Робин — археолог, умнейший член команды и вообще один из самых глубоких персонажей. Её трагичная история, умение оставаться холодной и собранной, невероятная стойкость — всё это делает её культовой фигурой «Ван-Пис».

Но что придумал Ода после таймскипа? Правильно: увеличить грудь и ещё плотнее затянуть одежду.

В итоге половина обсуждений в фанатских тредах крутится не вокруг её исследований или арок, а вокруг того, «насколько выросла Робин». Вот и получается: сильный женский образ, который одновременно обесценивается ненужной сексуализацией.

3. Боа Хэнкок — царица, которая сама играет с правилами

5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико

Боа Хэнкок — настоящая королева. Императрица Амазонки Лили, капитан пиратов Куджа, бывший воитель моря. Её история жестока и сильна, а характер — смесь гордости и уязвимости.

Но при этом Хэнкок — живая иллюстрация того, как красота превращается в оружие. Да, в отличие от других героинь, её гиперсексуализированный образ хоть как-то оправдан сюжетом: она сама использует свою внешность и обаяние, чтобы доминировать над врагами.

Это мощный приём, но и он не отменяет того факта, что каждая её сцена сопровождается подчеркнутыми позами и нарядами на грани приличия.

2. Ребекка — гладиатор в купальнике

5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико

История Ребекки могла бы стать вдохновляющей: дочь королевской семьи, вынужденная сражаться на арене, девушка с трагичной судьбой. Но зритель запоминает её не по этим причинам.

Почему? Потому что на арене она выходит в «доспехах», которые больше похожи на бикини для пляжной вечеринки.

Критики не зря разнесли этот образ в пух и прах: «Какая броня? Она даже царапину не прикроет». В итоге весь пафос её боёв часто тонет в том самом «мужском взгляде», от которого Ода так и не смог отказаться.

1. Нами — навигатор, превращённый в символ фансервиса

5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико

Нами начинала как один из самых интересных персонажей команды. Арлонг Парк, её борьба с долгами, слёзы и сила духа — всё это сделало её любимицей публики. Но дальше пошло по накатанной: с каждой аркой её юбка короче, топ — меньше, а бюст — больше.

Да, Нами по-прежнему умна и незаменима как навигатор, но её образ всё чаще сводится к вечному «бикини-навигатору».

У неё нет Хаки, нет шрамов, как у Зоро или Луффи, зато есть «вечный пляжный сезон». В результате многие фанаты считают Нами символом того, как талантливый персонаж был сведен к постеру для подростков.

Таблица героинь и их арок

Персонаж

Первое появление

Ключевые арки

Нами

Глава 8; Эпизод 1

Арлонг Парк, почти все арки

Ребекка

Глава 704; Эпизод 633

Дрессроза

Боа Хэнкок

Глава 516; Эпизод 409

Амазон Лили, последующие события

Нико Робин

Глава 114; Эпизод 67

Алабаста, Эниес Лобби и далее

Джуэлри Бонни

Глава 498; Эпизод 392

Сабаоди, Эггхед

Что это говорит о «Ван-Пис»?

Фанаты любят этих героинь, спору нет. Но факт остаётся фактом: Эйитиро Ода умеет создавать харизматичных, сильных женщин — и тут же превращает их в фансервис ради эффектного кадра.

В этом и парадокс «Ван-Пис»: бесконечное приключение, которое умеет растрогать до слёз, при этом не может удержаться от клише сенен-жанра.

Ранее мы писали: Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал

Фото: Кадры из сериала «Ван-Пис»
