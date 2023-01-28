5 фраз, которые наглядно показали, что Хюррем в разы умнее Махидевран

Мудрость некоторых женщин сравнима только с их жестокостью. Яркий тому пример — Хюррем.

«Махидевран, мне не страшен никакой огонь и знаешь почему? Все просто, я сама огонь!», — этой громкой фразой Хюррем дала понять сопернице, что совершенно не боится ее напора и готова сражаться за любимого до конца.

«Махидевран, ты управляешь гаремом, но не забывай, что в покоях повелителя я правлю!», — так героиня обозначила свое место любимой жены, несмотря на то, что соперница стала главной в гареме.

«Какая красота, Махидевран! Прекрасный наряд, волосы уложены, драгоценности…одного я не пойму — для кого ты так наряжаешься? Для женщины, которая каждую ночь ложится в постель одна это уж слишком», — этими коварными словами, опубликованными на портале wikiquote.org, жена Сулеймана буквально растоптала соперницу.

«И правда, принцесса на тебя не похожа», — в этих, казалось бы, безобидных словах намек на то, что Изабелла гораздо интереснее как соперница.

«Я рожу повелителю еще много сыновей, а ты не сможешь родить даже девочку», — громкие слова прозвучали на празднике в честь рождения Михримах. Так Хюррем показала, кто является любимой у повелителя.