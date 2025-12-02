5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

Меню
2 декабря 2025 18:07
В преддверии Нового года их особенно часто пересматривают.

Короткие дни, морозные узоры на окнах и предвкушение праздника – эти ощущения знакомы каждому, кто вырос на советском кино. Режиссёры той эпохи умели создавать на экране тот самый уютный, тёплый и немного ностальгический мир, где даже обычные зимние истории наполнялись особой магией.

Мы собрали для вас 5 именно таких фильмов – тех, что особенно часто крутят по телевизору с приходом первых холодов и в преддверии Нового года. Эти ленты стали неотъемлемой частью праздничной атмосферы, и без них трудно представить себе декабрьский вечер.

А насколько хорошо вы помните эти культовые картины? Сможете ли узнать советский фильм с тем самым, неповторимым предновогодним вайбом всего по одному случайному кадру? Проверьте свою киноэрудицию и праздничное настроение в нашем тесте!

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
Ольга Назарова
Ольга Назарова
