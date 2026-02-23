5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

А какие тут истории... просто кровь в жилах стынет.

Сериалы «Невский» и «Первый отдел» давно укоренились на пьедестале народной любви, а Павел Семенов и Юрий Брагин стали для зрителей почти родными. Их суровые, но справедливые герои задают высокую планку для всего жанра.

Пока мы с нетерпением ждем 8-й сезон «Невского», а 5-й сезон «Первого отдела» только набирает обороты, самое время расширить горизонты. Ведь российские детективы умеют удивлять харизматичными персонажами, за которых переживаешь с первых минут.

Мы собрали для вас 5 сериалов, где герои ничуть не уступают Семенову и Брагину. Они точно так же рискуют жизнью, идут наперекор системе и ловят преступников там, где другие опускают руки. Смотрите сами.