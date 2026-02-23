Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

23 февраля 2026 17:38
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

А какие тут истории... просто кровь в жилах стынет.

Сериалы «Невский» и «Первый отдел» давно укоренились на пьедестале народной любви, а Павел Семенов и Юрий Брагин стали для зрителей почти родными. Их суровые, но справедливые герои задают высокую планку для всего жанра.

Пока мы с нетерпением ждем 8-й сезон «Невского», а 5-й сезон «Первого отдела» только набирает обороты, самое время расширить горизонты. Ведь российские детективы умеют удивлять харизматичными персонажами, за которых переживаешь с первых минут.

Мы собрали для вас 5 сериалов, где герои ничуть не уступают Семенову и Брагину. Они точно так же рискуют жизнью, идут наперекор системе и ловят преступников там, где другие опускают руки. Смотрите сами.

Фото: Кадры из сериалов «Северная звезда», «За час до рассвета»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел Читать дальше 24 февраля 2026
Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому» Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому» Читать дальше 23 февраля 2026
На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым Читать дальше 21 февраля 2026
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+ 3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+ Читать дальше 24 февраля 2026
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило «Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило Читать дальше 24 февраля 2026
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон Читать дальше 24 февраля 2026
«Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут» «Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут» Читать дальше 23 февраля 2026
Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно Читать дальше 23 февраля 2026
«Бандитский Петербург» должен был закончиться совсем иначе: Бортко умоляли поменять финал – вот почему он отказался «Бандитский Петербург» должен был закончиться совсем иначе: Бортко умоляли поменять финал – вот почему он отказался Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше