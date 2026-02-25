5 бабушек из кино СССР были зрителям как родные: вспомните всех – можете гордо носить звание знатока (тест)

Если советское кино прошло мимо вас, даже не надейтесь набрать 5/5.

В советском кино бабушки попадались часто. Иногда они играли главные роли, а иногда просто мелькали в кадре – сидели на лавочке, смотрели в окно или проходили мимо.

Мы собрали пять кадров с такими бабушками из любимых советских фильмов. Задача простая: вспомнить названия кинолент.

Эти фильмы вы наверняка не раз видели, так что если знакомы с культовыми хитами СССР, наверняка справитесь с задачей. Проверьте себя и заодно приятно проведите время за просмотром знакомых лиц.

Поехали. Желаем удачи!

