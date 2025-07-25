$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам

Цифры — как катана у Кокушибо: режут всё без разбора.

Тихо, словно ночь в деревне у Танжиро, в японском прокате наступила буря. Новая часть популярнейшей франшизы «Истребитель демонов» внезапно вышла — и сразу начала переписывать историю.

Речь о фильме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость». Он вышел в японский прокат 19 июля 2025 года и за первые 4 дня собрал внушительные 49 миллионов долларов. Это больше, чем успевают некоторые блокбастеры за месяц.

Результат? Кассовые рекорды в Японии посыпались быстрее, чем демоны под солнцем:

лучший старт первого дня,

лучший уикенд,

рекорд по сборам в IMAX,

и вообще — лучшие первые четыре дня проката в истории японского кино.

И это ещё не всё: за каких-то несколько суток «Бесконечная крепость» уже вышла на второе место по кассе в 2025 году — уступив лишь «Детективу Конану: Воспоминания одноглазого», который собрал более 84 миллионов долларов.

Что интересно, предыдущие рекорды до сих пор удерживал «Истребитель демонов», а именно — «Поезд Бесконечный» (2020) — тот самый легендарный аниме-хит, который в своё время собрал по миру 507 миллионов долларов и стал самым кассовым аниме-фильмом всех времён.

Теперь внимание всей индустрии приковано к следующему этапу — мировой прокат начнётся уже в августе. Судя по старту в Японии, нас ждёт ещё один кассовый фурор.

Кстати, показ на родине тайтла проходит и впрямь с размахом. Сидения в залах украшены портретами героев, а перед сеансом можно неплохо закупиться всевозможным мерчем, в том числе и тематическим ведерком для попкорна.

Русскоязычные пользователи пишут в соцсетях:

«Если вы думаете, что я завидую японцам, то вы правы»,

«Они мерчами заработают больше, чем фильмом, кажется»,

«Я щас уеду жить в Японию».

Что ж, когда твой любимый тайтл показывают настолько помпезно, желание вполне понятно. Но все же дождаться премьеры в своей стране будет, как минимум, дешевле.

Так что запасаемся терпением и следим за обновлениями. А пока советуем взглянуть, почему нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок.