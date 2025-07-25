Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи $49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам

$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам

25 июля 2025 12:48
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам

Цифры — как катана у Кокушибо: режут всё без разбора.

Тихо, словно ночь в деревне у Танжиро, в японском прокате наступила буря. Новая часть популярнейшей франшизы «Истребитель демонов» внезапно вышла — и сразу начала переписывать историю.

Речь о фильме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость». Он вышел в японский прокат 19 июля 2025 года и за первые 4 дня собрал внушительные 49 миллионов долларов. Это больше, чем успевают некоторые блокбастеры за месяц.

$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам

Результат? Кассовые рекорды в Японии посыпались быстрее, чем демоны под солнцем:

  • лучший старт первого дня,
  • лучший уикенд,
  • рекорд по сборам в IMAX,
  • и вообще — лучшие первые четыре дня проката в истории японского кино.

И это ещё не всё: за каких-то несколько суток «Бесконечная крепость» уже вышла на второе место по кассе в 2025 году — уступив лишь «Детективу Конану: Воспоминания одноглазого», который собрал более 84 миллионов долларов.

$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам

Что интересно, предыдущие рекорды до сих пор удерживал «Истребитель демонов», а именно — «Поезд Бесконечный» (2020) — тот самый легендарный аниме-хит, который в своё время собрал по миру 507 миллионов долларов и стал самым кассовым аниме-фильмом всех времён.

Теперь внимание всей индустрии приковано к следующему этапу — мировой прокат начнётся уже в августе. Судя по старту в Японии, нас ждёт ещё один кассовый фурор.

Кстати, показ на родине тайтла проходит и впрямь с размахом. Сидения в залах украшены портретами героев, а перед сеансом можно неплохо закупиться всевозможным мерчем, в том числе и тематическим ведерком для попкорна.

Русскоязычные пользователи пишут в соцсетях:

«Если вы думаете, что я завидую японцам, то вы правы»,

«Они мерчами заработают больше, чем фильмом, кажется»,

«Я щас уеду жить в Японию».

Что ж, когда твой любимый тайтл показывают настолько помпезно, желание вполне понятно. Но все же дождаться премьеры в своей стране будет, как минимум, дешевле.

Так что запасаемся терпением и следим за обновлениями. А пока советуем взглянуть, почему нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок.

Фото: Кадр из фильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия Читать дальше 24 июля 2025
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет Читать дальше 26 июля 2025
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет Читать дальше 25 июля 2025
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео) «Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео) Читать дальше 24 июля 2025
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3 Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3 Читать дальше 24 июля 2025
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ «Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ Читать дальше 24 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше