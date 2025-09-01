48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение»

Зрители делятся восторженными отзывами, хотя сами не ожидали такого.

Кто сейчас главный динозавр российского кинопроката? Нет, это не голливудский блокбастер с огромным бюджетом. Лидером минувших выходных стал местный мультфильм, который смог обойти даже хитрый японский хоррор.

С 28 по 31 августа зрители массово скупали билеты на одну картину, принеся ей в кассу впечатляющие 48.4 млн рублей. Этим лидером стал российский мультфильм «Доктор Динозавров», уверенно занявший первое место в прокате РФ и стран СНГ.

О чём мультфильм «Доктор Динозавров»?

Жизнь школьника Фила Динозаврова полна трудностей: сверстники смеются, девочки обходят стороной, а отец навязывается со своим никому не нужным музеем палеонтологии.

Но вдруг наш герой обнаруживает портал в доисторическую эпоху… Оказавшись в мезозойской эре, Фил вынужден приспособиться к новым условиям.

Его спутниками становятся разговорчивый велоцираптор, чрезмерно опекающий отец и одноклассница, к которой он испытывает чувства. Это путешествие заставляет героя пересмотреть отношение к своей жизни и обрести уверенность в себе.

А что зрителям понравилось?

Судя по отзывам, мультфильм стал для многих приятным сюрпризом. Вот что говорят в сети:

«Оказался приятной неожиданностью. Это тот случай, когда идёшь "просто на мультик", а выходишь с ощущением, будто тебе немного подлатали настроение. Очень порадовал юмор»,

«Замечательный пример современной российской анимации, где трогательная семейная история удачно сочетается с ярким визуалом и юмором, который одинаково заходит детям и взрослым.»,

«Ну что сказать, это просто космос! Сводили мелкого, и сами не заметили, как втянулись! Анимация просто огонь, прям глаз не оторвать».

Так что если хочется чего-нибудь доброго, смешного и качественного — теперь вы знаете, что выбрать.

А кто еще в топе?

Вторую строчку занял японский триллер «Выход 8», который собрал за уик-энд 42,6 млн рублей.

А замкнула тройку лидеров фантастическая комедия Александра Бабаева «Семейный призрак», которая заработала 29,4 млн рублей.

