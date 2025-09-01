Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение»

48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение»

1 сентября 2025 12:48
48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение»

Зрители делятся восторженными отзывами, хотя сами не ожидали такого.

Кто сейчас главный динозавр российского кинопроката? Нет, это не голливудский блокбастер с огромным бюджетом. Лидером минувших выходных стал местный мультфильм, который смог обойти даже хитрый японский хоррор.

С 28 по 31 августа зрители массово скупали билеты на одну картину, принеся ей в кассу впечатляющие 48.4 млн рублей. Этим лидером стал российский мультфильм «Доктор Динозавров», уверенно занявший первое место в прокате РФ и стран СНГ.

О чём мультфильм «Доктор Динозавров»?

Жизнь школьника Фила Динозаврова полна трудностей: сверстники смеются, девочки обходят стороной, а отец навязывается со своим никому не нужным музеем палеонтологии.

Но вдруг наш герой обнаруживает портал в доисторическую эпоху… Оказавшись в мезозойской эре, Фил вынужден приспособиться к новым условиям.

48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение»

Его спутниками становятся разговорчивый велоцираптор, чрезмерно опекающий отец и одноклассница, к которой он испытывает чувства. Это путешествие заставляет героя пересмотреть отношение к своей жизни и обрести уверенность в себе.

А что зрителям понравилось?

Судя по отзывам, мультфильм стал для многих приятным сюрпризом. Вот что говорят в сети:

«Оказался приятной неожиданностью. Это тот случай, когда идёшь "просто на мультик", а выходишь с ощущением, будто тебе немного подлатали настроение. Очень порадовал юмор»,

«Замечательный пример современной российской анимации, где трогательная семейная история удачно сочетается с ярким визуалом и юмором, который одинаково заходит детям и взрослым.»,

«Ну что сказать, это просто космос! Сводили мелкого, и сами не заметили, как втянулись! Анимация просто огонь, прям глаз не оторвать».

48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение»

Так что если хочется чего-нибудь доброго, смешного и качественного — теперь вы знаете, что выбрать.

А кто еще в топе?

Вторую строчку занял японский триллер «Выход 8», который собрал за уик-энд 42,6 млн рублей.

А замкнула тройку лидеров фантастическая комедия Александра Бабаева «Семейный призрак», которая заработала 29,4 млн рублей.

Ранее мы писали: «Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»

Фото: Кадр из сериала «Доктор Динозавров» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале Читать дальше 1 сентября 2025
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Читать дальше 1 сентября 2025
Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах Читать дальше 1 сентября 2025
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем «Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем Читать дальше 1 сентября 2025
От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова Читать дальше 1 сентября 2025
Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Читать дальше 1 сентября 2025
На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой) На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой) Читать дальше 1 сентября 2025
До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье Читать дальше 31 августа 2025
Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев» Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев» Читать дальше 31 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше