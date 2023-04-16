48-летняя звезда голливуда родила двойню: от взгляда на ее честные фото станет не по себе

Жизнь Хилари Суонк повернулась на 180 градусов. В 48 лет звезда впервые стала мамой — она подарила любимому супругу, предпринимателю Филипу Шнайдеру, сразу двух наследников.

Звезда уже опубликовала в соцсетях первую фотографию новорожденных сына и дочери. В подписи к трогательному снимку Суонк призналась, что «это было непросто, но определенно того стоило». До самых родов артистка вела активный образ жизни и регулярно появлялась в спортзале.

Голливудская дива была готова на многое, чтобы остаться в форме, но беременность в столь зрелом возрасте не прошла бесследно.

Ранее Хилари оставила в микроблоге пост, где показала, какой была незадолго до появления близнецов на свет. Честные кадры взбудоражили поклонников: актриса заметно поправилась, из-за чего ее лицо расплылось. В результате знаменитость резко постарела, и теперь ей смело можно дать все 60 лет.