Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 48-летняя Голубкина обнажила пышные бедра: россияне ахнули

48-летняя Голубкина обнажила пышные бедра: россияне ахнули

2 августа 2022 11:50
48-летняя Голубкина обнажила пышные бедра: россияне ахнули

Актриса поделилась откровенными снимками из примерочной.

Мария Голубкина поразила пользователей соцсетей неожиданной откровенностью. Она сняла видео из примерочной магазина летней одежды, где показала несколько нарядов. Кроме летящих сарафанов и воздушных платьев, актриса остановила свой выбор и на слитном темно-синем купальнике. Несмотря на то, что модель была довольно закрытая, она обнажала пышные бедра 48-летней Голубкиной. И ее подписчики ахнули.

48-летняя Голубкина обнажила пышные бедра: россияне ахнули

«Вот такая должна быть фигура у женщины», «Настоящая красавица 45+», «Таких фигуристых женщин обычно любят мужчины», «Мария — браво! Все при вас», — написали поклонники актрисы.

Но нашлись и недоброжелатели, удивившиеся, зачем Голубкина демонстрирует себя с невыгодной стороны. Ведь в ролике, как заметили хейтеры, виден целлюлит, лишний вес и несовершенства фигуры. Актриса и ранее заявляла, что принимает себя в естественном виде. Она крайне редко делает макияж даже на светские мероприятия, не стесняется обнажаться в кадре и не приемлет пластические операции.

Видео: Пугачева сняла парик и показала, что под ним

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Посыпятся проблемы: от этих 4 знаков зодиака в августе отвернется удача Посыпятся проблемы: от этих 4 знаков зодиака в августе отвернется удача Читать далее 3 августа 2022
Только 4% людей могут пройти этот IQ-тест на цвета Только 4% людей могут пройти этот IQ-тест на цвета Читать далее 3 августа 2022
Пугачева сняла парик и показала, что под ним Пугачева сняла парик и показала, что под ним Читать далее 3 августа 2022
Винер раскрыла, чем Кабаева поплатилась за успех Винер раскрыла, чем Кабаева поплатилась за успех Читать далее 3 августа 2022
Вот сколько денег Аршавин платит бывшим женам после всех судов Вот сколько денег Аршавин платит бывшим женам после всех судов Читать далее 3 августа 2022
Раскрыто, кто оплачивает роскошную жизнь Литвиновой в Париже Раскрыто, кто оплачивает роскошную жизнь Литвиновой в Париже Читать далее 3 августа 2022
Вот что стало с русской девочкой, признанной самой красивой на планете Вот что стало с русской девочкой, признанной самой красивой на планете Читать далее 3 августа 2022
Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало Читать далее 3 августа 2022
Удивительные запросы: вот что Шатунов просил доставлять в гримерку на гастролях Удивительные запросы: вот что Шатунов просил доставлять в гримерку на гастролях Читать далее 3 августа 2022
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян «Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян Читать далее 2 августа 2022
Related video