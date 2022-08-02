48-летняя Голубкина обнажила пышные бедра: россияне ахнули

Мария Голубкина поразила пользователей соцсетей неожиданной откровенностью. Она сняла видео из примерочной магазина летней одежды, где показала несколько нарядов. Кроме летящих сарафанов и воздушных платьев, актриса остановила свой выбор и на слитном темно-синем купальнике. Несмотря на то, что модель была довольно закрытая, она обнажала пышные бедра 48-летней Голубкиной. И ее подписчики ахнули.

«Вот такая должна быть фигура у женщины», «Настоящая красавица 45+», «Таких фигуристых женщин обычно любят мужчины», «Мария — браво! Все при вас», — написали поклонники актрисы.

Но нашлись и недоброжелатели, удивившиеся, зачем Голубкина демонстрирует себя с невыгодной стороны. Ведь в ролике, как заметили хейтеры, виден целлюлит, лишний вес и несовершенства фигуры. Актриса и ранее заявляла, что принимает себя в естественном виде. Она крайне редко делает макияж даже на светские мероприятия, не стесняется обнажаться в кадре и не приемлет пластические операции.

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