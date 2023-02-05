45-летняя Климова свела с ума идеальной фигурой: позавидуют все россиянки

Глядя на Екатерину Климову дала не верится что она является матерью четырёх детей. Актриса смогла сохранить не только четкий овал лица и упругую кожу без морщин, но и стройную фигуру, о которой многие женщины могут только мечтать.

Кажется, что в 45 лет женщина выглядит даже лучше, чем в свои юные годы.

Кроме того, рядом со своей старшей дочерью она выглядит как ровесница. Красавицы даже могут носить одну и ту же одежду, поскольку у них один размер одежды.

Особый фурор Екатерина производит своими фотографиями в купальник. На одной из них она просто загорает в саду и даже не позирует, чтобы выглядеть лучше. Артистка просто лежит под солнцем в чёрном бикини без лямок и демонстрирует свою тонкую талию и худые руки. В такой непринуждённой позе женщина смотрится необычайно привлекательно и ее поклонники тоже это отметили.