44 ребенка в 36 лет: рекорд этой мамы-героини еще никто не переплюнул (фото)

Родители Мариам Набатанзи Бабири выдали ее замуж в 12 лет, а впервые в роддоме девушка оказалась уже спустя год. Впоследствии Мариам 15 раз была в больнице, родив в общей сложности 44 детей.

Как оказалось, у женщины редкое генетическое отклонение — каждые ее роды становятся многодетными. Так, среди ее наследников шесть пар близнецов, четыре тройни и целых пять групп четверняшек. При этом из всех детей 20 мальчиков и 18 девочек пережили младенчество.

Живет Мариам в достаточно бедных условиях. Еще несколько лет назад ее муж оставил их семью, так как больше не мог прокормить 38 детей, поэтому она вынуждена одна обеспечивать всех. И помогают Мариам неравнодушные благотворители со всего мира, которые узнали о ее истории благодаря журналистам и помогли построить дом и дать уже взрослым детям образование.

При этом несколько лет назад ей удалось исполнить заветную мечту: врачи провели операцию по стерилизации. Дело в том, что местные медики не готовы были браться за процедуру, и помочь Мариам смогли только иностранные доктора. Теперь она уже не сможет родить и занимается воспитанием подрастающих сыновей и дочек.