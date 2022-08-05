44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул

Оксана Федорова взбудоражила поклонников пикантными кадрами в бикини. Знаменитость не так давно отправилась в отпуск.

Последний месяц лета телеведущая решила провести на курортах. Сначала артистка поехала в Кисловодск, а после — в Сочи, где наслаждается жизнью у моря в компании друзей. О своих приключениях же она активно рассказывает в блоге, где недавно поделилась чувственным видео с борта яхты. В ролике Федорова, примерив золотой миниатюрный купальник, красуется фигурой на борту судна.

«Море зовет», — подписала публикацию артистка.

Пользователи сети остались в восторге от записи Федоровой. В комментариях они осыпали телеведущую комплиментами, особенно обратив внимание на ее откровенный наряд.