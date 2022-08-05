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44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул

5 августа 2022 10:05
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул

Фанаты не поскупились на комплименты.

Оксана Федорова взбудоражила поклонников пикантными кадрами в бикини. Знаменитость не так давно отправилась в отпуск.

Последний месяц лета телеведущая решила провести на курортах. Сначала артистка поехала в Кисловодск, а после — в Сочи, где наслаждается жизнью у моря в компании друзей. О своих приключениях же она активно рассказывает в блоге, где недавно поделилась чувственным видео с борта яхты. В ролике Федорова, примерив золотой миниатюрный купальник, красуется фигурой на борту судна.

«Море зовет», — подписала публикацию артистка.

Пользователи сети остались в восторге от записи Федоровой. В комментариях они осыпали телеведущую комплиментами, особенно обратив внимание на ее откровенный наряд.

«Красотка», «Вот это фигурка, заглядение», «Настоящая русская красавица», — уверены подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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