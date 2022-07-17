44-летняя Федорова засветила редкое фото в купальнике: народ ахнул

Когда-то Оксана Федорова была первой красавицей не только в стране, но и во всем мире. В 2002 году она выиграла конкурс «Мисс Вселенная», и даже спустя 20 лет держит форму. После победы на конкурсе в России Федорову ждала успешная карьера телеведущей, от которой звезда периодически отдыхает на шикарных курортах. Недавно Оксана отметилась в Сочи, куда часто привозит своих детей.

Федорова редко делится личными фотографиями с поклонниками, однако на этот раз решила порадовать подписчиков фото в купальнике и произвела настоящий фурор. В свои 44 года Оксана до сих пор сохраняет прекрасную фигуру и плоский живот, а ее лицо без макияжа стало предметом зависти всех женщин. Поклонники отметили, как молодо выглядит Оксана и поразились, как ей удается держать тонкую талию столько лет.

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