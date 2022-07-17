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Киноафиша Статьи 42 см? В спорах об осиной талии Гурченко поставили точку

42 см? В спорах об осиной талии Гурченко поставили точку

17 июля 2022 15:04
42 см? В спорах об осиной талии Гурченко поставили точку

Правду подтвердила сама артистка.

О Людмиле Гурченко ходило множество как скандальных, так и просто невероятных легенд. Одной из них была история об экстраординарной талии актрисы. Цифры в рассказах разных источников колебались от 56 до 42 сантиметров.

Первой этот миф развеяла костюмер звезды, Ирина Великанова. По ее словам, окружность талии у Гурченко, была такой же, как и у всех рядовых россиянок. И сама артистка на прямой вопрос о параметрах фигуры заверяла, что слухи являются не более чем выдумками.

«Да никогда такого не было, это все ерунда. Сколько именно [сантиметров] я не знаю — не меряю», — заявила Гурченко в документальном фильме Леонида Парфенова «Люся».

Создавать видимость идеальной фигуры ей помогали и изящная конституция тела, и пышные юбки, и корсеты, которые для нее разрабатывала Великанова. Именно костюмер Людмилы Марковны поставила точку в спорах о ее талии, назвав точные цифры — 68 сантиметров.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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