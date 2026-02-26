415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах

Если еще не смотрели, самое время наверстать.

Январь 2026 года запомнится нам не только морозами, но и киноновинками. И вот среди отечественных триллеров лидером на стримингах стал «Голосовой помощник».

Выше всего лента поднялась в чартах Okko и Premier, где заняла уверенное пятое место. Шестую строчку фильм завоевал на «Кинопоиске», а на «Иви» и KION расположился на седьмой и восьмой позициях соответственно.

О чем фильм «Голосовой помощник»?

Компания друзей арендует дизайнерский загородный дом с умной колонкой «Алёна». Гаджет не только управляет музыкой и светом, но и знает все секреты гостей.

Внезапно колонка превращает отдых в смертельную игру «Найди убийцу»: друзьям предстоит выяснить правду о гибели их подруги, которой не стало год назад.

Рейтинги и отзывы зрителей

Зрители уже успели оценить напряженную атмосферу и неожиданные сюжетные повороты. На данный момент фильм собрал впечатляющую аудиторию – более 415 тысяч зрителей оставили свои оценки на Кинопоиске, так что общий рейтинг составил 7.3.

Вот что говорят про ленту:

«Атмосфера вроде и нагнеталась, но ничего не происходило. Но последние 20 минут реабилитируют. Предугадать финал действительно сложно, режиссер не жалеет ни героев, ни зрителей. И здесь это оправдано, как мне кажется»,

«"Голосовой помощник" – светлое пятно в российском жанровом кино. Да, с косяками, но с хорошей идеей, напряжённой второй половиной и внятным финалом»,

«Снят качественно, напряжённая атмосфера, интерес не пропадает. Заменить имена – и фильм ничем не уступит зарубежным психологическим триллерам».

В общем, если искали бодренький триллер на вечер и готовы немного втянуться ради концовки, то почему бы не дать проекту шанс? А ранее мы писали: Эти 5 исторических сериалов 2025 года сразили зрителей наповал: №1 — истинный шедевр с рейтингом 8,5