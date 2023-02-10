41 год прожил в тени: как выглядит тайный брат юмористов Пономаренко

Родственник звезд так и не стал знаменитым.

Близнецы Александр и Валерий Пономаренко создали невероятно успешный творческий дуэт. Юмористы засветились в таких популярных шоу, как «Аншлаг» и «Кривое зеркало», после чего проснулись знаменитыми. При этом многие поклонники даже не догадывались о том, что у популярных артистов есть тайный брат.

На самом деле в семье знаменитостей росло три мальчика, младшего из которых зовут Иваном. К шоу-бизнесу он имеет посредственное отношение: 41 год брат звезд прожил в их тени, работая то костюмером, то реквизитором.

Впрочем, на свою участь родственник артистов никогда не жаловался. Напротив, он охотно ездил с братьями на гастроли, оказывая им любую необходимую помощь.

К слову, в настоящий момент Иван, который, как отмечают многие, сильно похож на юмористов, живет в Новочеркасске. Ранее он признался, что не раз спрашивал братьев о том, почему они не расскажут поклонникам о его существовании, но те всегда отвечали: «Еще не время».

Добавим, что не так давно звездный дуэт распался. На 55-м году жизни Александр Пономаренко скончался после борьбы с тяжелой болезнью.