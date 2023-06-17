40-летняя звезда КВН родила от возлюбленного, который годится ей в сыновья: странное зрелище

Светлана Пермякова мечтала о детях долгие годы. Но впервые стала мамой в довольно позднем возрасте.

В роддом звезда КВН отправилась, разменяв пятый десяток. Летом 2012 года она родила дочь Варвару. Но удивляет в этой истории не только возраст известной актрисы, но и то, кто стал отцом ее долгожданной наследницы.

Артистка не хотела разглашать имя любимого мужчины. На выписке ее встречал коллега по сериалу «Интерны» Иван Охлобыстин, однако не он был счастливым отцом. Позднее Пермякова все же сдалась и призналась, что родила от своего директора Максима Скрябина, годившегося ей в сыновья.

Избраннику звезды тогда был всего 21 год, и вместе они представляли собой довольно странное зрелище. Вскоре знаменитость объявила о расставании с молодым бойфрендом. Ради общей наследницы бывшие возлюбленные остались в дружеских отношениях.