40-летняя жена Мясникова из «Уральских пельменей» затмила всех красоток (фото)

Вячеслав Мясников женился на своей избраннице Надежде в 2002 году. Долгие годы супруга юмориста жила в его тени, занимаясь домом и воспитанием их общих детей, однако в этом году поразила публику своей красотой.

Дело в том, что осенью этого года Надежда решила принять участие в конкурсе красоты Lady World 2022. Она признавалась, что устала от ежедневных забот и захотела разнообразить свою жизнь. Мясникова даже не рассчитывала на победу, ведь была уверена, что даже простое участие сможет поднять ей настроение, но заняла первое место.

Избраннице юмориста, которая на конкурсе представляла Екатеринбург, удалось обогнать не только представительниц из России, но и из 9 зарубежных стран. Она выделялась на фоне других участниц красотой и привлекательностью, а также умом, эрудицией и чувством юмора.

Неожиданная победа стала шоком для Мясникова и их общих детей. Все не ожидали, что Надежде удастся выиграть, но очень рады и гордятся мамой.

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