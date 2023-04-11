40 лет терпела измены: где сейчас живет и как выглядит жена Джеки Чана (фото)

Когда Джеки Чан встретил Линь Фэнцзяо, то был еще только начинающим актером. Она же, напротив, уже состоялась в профессии, но обратила внимание на молодого и открытого коллегу по цеху.

Вскоре они закрутили страстный роман, который привел к беременности актрисы. Как порядочный человек Джеки Чан женился. Но примерным семьянином он не был.

Поначалу Фэнцзяо не нравилось, что ее муж слишком много работал и совсем мало времени проводил с их сыном Джейси. Однако впереди артистку, которая так легко пожертвовала своей карьерой ради семьи, ждало немало других испытаний.

Чем популярнее становился Джеки Чан, тем больше изменял жене. Актер не считал нужным скрывать свои романы на стороне. Линь же прощала возлюбленному интрижки, одна из которых закончилась тем, что у него появилась внебрачная дочь — Этта У Чжолин.

Целых 40 лет Линь безропотно терпела измены со стороны мужа, но после рождения девочки, матерью которой стала актриса Элейн У Цили, прервала молчание. Она настояла на том, чтобы ее неверный супруг признал отцовство. Джеки Чан согласился, но поддерживать общение с наследницей не стал.

После этого актер полностью изменил свое поведение и отношение к жене. Фэнцзяо по-прежнему живет с Джеки Чаном, который больше не был замечен в связях на стороне. Тем временем многие удивляются тому, что звезда экрана не хранил верность такой красивой и мудрой женщине, как его супруга. И пусть с годами актриса заметно постарела, но все же не утратила своего очарования.