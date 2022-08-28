40 лет никто не замечал вопиющую глупость в «Бриллиантовой руке»

Критик Денис Горелов высказал непопулярное мнение о Леониде Гайдае. По мнению кинообозревателя, труды режиссера были совершенно недоступны иностранному зрителю, которому невозможно было бы объяснить такие вещи как «шоб ты жил на одну зарплату» или «руссо туристо — облико морале».

Зато сам постановщик был очень наблюдательным и умел адаптировать зарубежные тенденции на советский лад. В своей книге «Родина слоников » Горелов утверждает, что та же «Бриллиантовая рука» не что иное, как римейк фильма «Разиня». Отсюда и главная сюжетная дыра фильма, которую 40 лет никто не замечал:

«Ни одному зрителю не приходит в голову законный вопрос: зачем сеть международных контрабандистов везла в СССР полную золотую руку камней и драгметаллов?».

Обозреватель объяснил, что в те времена они не получили бы взамен ничего стоящего, потому что в Советском союзе был дефицит товаров и денежных знаков. А вот Гайдай в заявке к киноленте придерживался противоположного мнения.

Режиссер объяснял мотивацию контрабандистов укрепившимся курсом советского рубля, который преступники собирались вывозить за рубеж, что Горелов посчитал откровенной глупостью.