40 дней не прошло: овдовевшая Натали в черном мини вновь сияет улыбкой

В конце прошлого месяца звезда 90-х Натали стала вдовой. Ее супруг Александр Рудин скончался в 53 года: причина его смерти до сих пор не разглашается. Умирая, муж выразил свою последнюю волю, и Натали не стала ему перечить.

Рудин хотел, чтобы после его ухода супруга не бросала сцену и продолжила выступать. Ведь он много вложил в успех жены и сделал ее очень популярной. Не прошло и 40 дней, как Натали принялась исполнять волю любимого супруга. Совсем недавно певица вышла на сцену в черном мини, продемонстрировав свою идеальную фигуру.

Никто не ожидал, что Натали так быстро предстанет перед публикой, ведь после смерти мужа не прошло и месяца. Также некоторых смутила улыбка на лице певицы — они посчитали, что артистка совсем забыла о горе.

«Трое детей, конечно, деньги нужны... Для приличия хоть месяц в трауре побыла бы», «Какой-то ужас, поет уже», «Быстро она отошла от горя», — пишут пользователи Сети.

Супруги прожили вместе больше 30 лет и воспитали троих сыновей. Проблемы в семье начались после того, как Рудин переболел ковидом. Он так и не смог восстановиться после недуга.