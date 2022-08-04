4 знака зодиака в августе рискуют потерять все: астролог назвал "неудачников"

Негативный опыт остается в памяти надолго, иногда даже на всю жизнь – так уж устроен человек. К сожалению, как бы нам того ни хотелось, полностью избежать неудач невозможно. Зато благодаря астрологическим прогнозам можно заранее предусмотреть сложную ситуацию и "подстелить соломки". Быть может, от падения она не убережет, но все смягчит его. Специалисты в сфере астрологии рассказали, кому в августе 2022 стоит приготовиться к трудностям.

Рак

Представители водного знака отдают работе столько времени и сил, что в определенный момент почувствуют выгорание. Из-за этого возможен конфликт с руководством – стресс и плохое настроение скажутся на результатах труда, и, как нетрудно догадаться, не в лучшую сторону.

Накопившаяся усталость негативно отразится на самочувствии Раков, вполне вероятно, что на нервной почве обострятся хронические заболевания.

Одним словом, август будет сложным месяцем.

Весы

Рожденные под знаком Весов при принятии решений очень долго взвешивают все за и против, а потом, зажмурившись, бросаются в омут с головой. Такой подход не сулит ничего хорошего – небесные светила говорят, что в последний месяц лета лучше не рисковать. Особенно во всем, что касается сферы финансов – любые вложения и инвестиции, которые сделают Весы, могут привести не к богатству, а его полной противоположности – краху.

Уроженцам воздушного знака следует быть осторожнее.

Козерог

Звезды предупреждают Козерогов о крайне нестабильной ситуации в сфере финансов. Лучше избежать необдуманных трат и инвестиций в сомнительные проекты, иначе возникает риск остаться ни с чем. Неприятности будут подстерегать представителей земного знака и в личной жизни. Астрологи говорят, что отношения со второй половинкой в этом месяце станут достаточно прохладными для того, чтобы задуматься о паузе или даже расставании.

Однако разговор по душам может все спасти.

Водолей

У Водолеев возникнут непредвиденные расходы. Насколько сильно они отразятся на личном бюджете, зависит от того, сколько представитель воздушного знака тратил в предшествующие месяцы. Если расходы значительно превышали доходы, есть риск на некоторое время остаться с пустыми карманами.

Кроме того, звезды прогнозируют для Водолеев серьезные разногласия со второй половинкой.

Во время ссор важно не наговорить лишнего, чтобы избежать фатальных последствий.