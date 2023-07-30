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4 знака зодиака рискуют остаться у разбитого корыта в августе 2023 года: у звезд есть для них совет

30 июля 2023 21:20
4 знака зодиака рискуют остаться у разбитого корыта в августе 2023 года: у звезд есть для них совет

Вот кому стоит быть начеку.

Некоторым знакам зодиака в последний месяц лета важно не расслабляться. Иначе можно нарваться на серьезные финансовые трудности. Чтобы этого не случилось, четырем знакам нужно прислушаться к тому, что же им советуют звезды.

Львы

Вам придется набраться терпения. На работе постоянно будут возникать конфликты, поэтому лучше почаще держать язык за зубами. Относитесь к своим обязанностям со всей ответственностью, но пока воздержитесь от любого проявления инициативы.

Девы

Чтобы не нарваться на финансовые трудности, на работе постарайтесь оставаться максимально бдительными. Даже маленький промах может привести к большим проблемам. В первой половине месяца с деньгами будет непросто, но уже во второй — ситуация выправится.

Весы

Старайтесь не откладывать важные дела на последний момент. Иначе завалов на работе не избежать. Первая половина месяца будет сопровождаться финансовыми трудностями, но уже к концу августа можно будет выдохнуть с облегчением.

Водолеи

Избегайте крупных трат — сейчас не время для денежных вложений. Чтобы не терпеть большие убытки, не игнорируйте советы более опытных людей. На рабочем месте будьте предельно внимательны. Халатное выполнение своих обязанностей грозит вам выговором.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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