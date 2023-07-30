4 знака зодиака рискуют остаться у разбитого корыта в августе 2023 года: у звезд есть для них совет

Некоторым знакам зодиака в последний месяц лета важно не расслабляться. Иначе можно нарваться на серьезные финансовые трудности. Чтобы этого не случилось, четырем знакам нужно прислушаться к тому, что же им советуют звезды.

Львы

Вам придется набраться терпения. На работе постоянно будут возникать конфликты, поэтому лучше почаще держать язык за зубами. Относитесь к своим обязанностям со всей ответственностью, но пока воздержитесь от любого проявления инициативы.

Девы

Чтобы не нарваться на финансовые трудности, на работе постарайтесь оставаться максимально бдительными. Даже маленький промах может привести к большим проблемам. В первой половине месяца с деньгами будет непросто, но уже во второй — ситуация выправится.

Весы

Старайтесь не откладывать важные дела на последний момент. Иначе завалов на работе не избежать. Первая половина месяца будет сопровождаться финансовыми трудностями, но уже к концу августа можно будет выдохнуть с облегчением.

Водолеи

Избегайте крупных трат — сейчас не время для денежных вложений. Чтобы не терпеть большие убытки, не игнорируйте советы более опытных людей. На рабочем месте будьте предельно внимательны. Халатное выполнение своих обязанностей грозит вам выговором.