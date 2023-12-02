4 знака зодиака, которым не повезло с планетами-покровителями: наделены отвратительными чертами

Астрологи верят: судьба и черты характера человека зависят не только от созвездия, но и от планеты-покровителя. Энергетические волны пересекают космическое пространство и оказывают влияние на наши жизни. Говорят, некоторые планеты накладывают негативный отпечаток на характер своих подопечных.

Овнам и Скорпионом покровительствуют Марс и Плутон. Планеты вряд ли принесут счастье представителям этих знаков зодиака. Подобное влияние приводит к формированию импульсивности, агрессии, вспыльчивости. У Скорпионов и вовсе отмечается завистливость к чужим успехам, злопамятность и подозрительность.

Небесные тела Рака и Льва — это Солнце и Луна. Сочетание таких непохожих светил дает адскую смесь, которая ведет к формированию эксцентричного и взбалмошного характера. Представители этих знаков зодиака часто ведут себя как сущие дети.